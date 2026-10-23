Detienen a cuatro policías por prestar celulares a exfiscal general de Bolivia en prisión

El fiscal general interino, José Armando Urioste, indicó que cuatro agentes que cumplían funciones en el penal de Cantumarca, en la región andina de Potosí, fueron identificados como los que "facilitaban" los teléfonos a Mariaca.

"Se ha podido evidenciar que efectivamente este privado de libertad estaba comunicándose con gente del exterior, realizando tráfico de influencias, lo cual implica que, de alguna manera, se está protegiendo a una persona que se encuentra con detención preventiva", indicó Urioste, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.

Urioste afirmó que entre los cuatro detenidos está el asesor jurídico de la cárcel, quien supuestamente prestó su propio celular al exfiscal Mariaca.

Después de recibir un informe de inteligencia sobre la sospecha de que Mariaca usaba un dispositivo móvil en prisión, se realizó una requisa "sin resultados inmediatos", según el fiscal.

El Ministerio Público señaló en el comunicado que se entrevistó a los custodios y se identificó al asesor jurídico como la persona que supuestamente "facilitaba su celular" al exfiscal.

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También se verificó que otros policías portaban teléfonos móviles dentro del área de celdas sin autorización ni registro.

La investigación está en etapa preliminar y, según Urioste, se busca determinar si hubo intenciones de obstaculizar o afectar de alguna manera los procesos penales que enfrenta actualmente el exfiscal.

Mariaca fue destituido y encarcelado a finales de septiembre, acusado por el Gobierno de Rodrigo Paz de liderar una organización criminal para proteger al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Su detención se produjo dos días después de que Estados Unidos le revocara el visado, junto con el de otros altos cargos y exfuncionarios de tres países, a los que acusó de corrupción y de socavar Gobiernos elegidos democráticamente, sindicaciones rechazadas en su momento por Mariaca.

La Policía y la Fiscalía hicieron distintos operativos e intervenciones en propiedades y oficinas vinculadas a Mariaca, lugares donde se encontró más de 10 millones de bolivianos (844.500 dólares), armas de fuego y chalecos antibalas, entre otros.