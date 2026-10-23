EE.UU. plantea que la autonomía marroquí sea la única vía para el Sáhara Occidental

Un borrador de resolución al que tuvo acceso EFE, distribuido a los otros catorce miembros del Consejo de Seguridad, sostiene que una autonomía bajo soberanía marroquí es "la única solución viable" y establece que la propuesta de Rabat sea la única base para futuras negociaciones.

El Consejo de Seguridad debe decidir antes de finales de octubre sobre la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), cuya votación está prevista para el día 30.

Estados Unidos es el país encargado de redactar la resolución sobre la Minurso. Pero para que se apruebe, el texto que finalmente se someta a votación necesita al menos nueve votos favorables de los quince miembros del Consejo y que ninguno de los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) vote en contra.

El año pasado, el Consejo prorrogó por un año el mandato de la misión y pidió a las partes negociar tomando como base la propuesta de autonomía marroquí, con vistas a "una solución política mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación del pueblo saharaui".

Ahora, Estados Unidos propone que la misión pase a llamarse Misión de las Naciones Unidas para una Solución Política en el Sáhara Occidental (Minuso), según este primer borrador, sujeto a cambios.

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EE. UU. también plantea que deje de tener un mandato de mantenimiento de la paz dentro de seis meses y continúe como misión política especial entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2027.

El representante del Frente Polisario ante la ONU, Sidi M. Omar, advirtió en una carta dirigida a la presidencia del Consejo que, si el borrador se aprueba sin "cambios sustanciales y significativos", el movimiento "no tendría más opción que desvincularse del proceso de paz en su conjunto".

La ONU desplegó la Minurso en 1991 en el marco de un plan de arreglo que contemplaba un referéndum para que la población del Sáhara Occidental decidiera el futuro del territorio, una consulta que nunca se ha celebrado.

En un informe del pasado 1 de octubre, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a las partes a "negociar de buena fe", bajo los auspicios de su enviado personal, Staffan de Mistura, para explorar la posibilidad de una autonomía genuina para la población del Sáhara Occidental.