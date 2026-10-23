El alcalde asegura que esta sábado Milán no será una "ciudad militarizada"

En respuesta a los periodistas que le preguntaron qué deben esperar los ciudadanos para mañana, Sala explicó que "habrá grupos de militares que patrullarán por los lugares que consideramos más sensibles, pero no hay que pensar en la idea de una ciudad militarizada".

Tras los disturbios del pasado fin de semana donde grupos de jóvenes asaltaron sobre todo los negocios de lujo de la capital de Lombardia y se enfrentaron con la Policía, el Gobierno de Giorgia Meloni decretó el envío a Milán de 500 militares para las tareas de vigilancia.

"Como fui yo el primero en decir» que el pasado fin de semana éramos pocos, simplemente intentaremos ser más. Los militares estarán donde pueda haber amenazas, como en las calles comerciales o, por ejemplo, en las universidades, ya que en los chats también han sido objeto de atención las sedes universitarias, que, por lo tanto, serán vigiladas", explicó el alcalde.

Explicó que hay señales positivas ya que tantos los estudiantes como los anárquistas han renunciado a sus manifestaciones.

Asimismo hizo un llamamiento a los comerciantes para que no cierren sus tiendas y que "no cunda el pánico" y anunció que también intentará ir a comprar a alguna tienda este sábado.

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Por el momento, la única posible alerta en Milán es la convocatoria de un grupo en redes sociales llamado "Movimiento 17 de octubre" que ha convocado a manifestarse a las 15.00 horas en algunos lugares emblemáticos de las principales ciudades italianas. En el caso de Milán, la convocatoria vía Telegram es en la Plaza del Duomo.