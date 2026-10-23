El alto el fuego en Oleshki entrará en vigor el 27 de octubre, según Estado Mayor ruso

Según Guerásimov, citado por las agencias rusas, el ejército ruso detendrá sus operaciones en la zona de Oleshki "a partir de las 4.00, hora de Moscú (01.00 GMT), del 27 de octubre de 2026".

"Para garantizar la seguridad de la población y la entrega de suministros esenciales, se realizará un reconocimiento técnico y se asegurará el paso seguro del convoy humanitario a la localidad de Oleshki", agregó.

El Kremlin confirmó minutos antes un alto el fuego local con Ucrania en Oleshki, misión anunciada previamente por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

"Los militares están trabajando para acordar los plazos de un alto el fuego en esa zona con el fin de garantizar esta misión humanitaria", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Agregó que "los que quieran, podrán abandonar esa localidad".

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A la vez, Peskov precisó que la evacuación de los residentes de Oleshki puede durar "mínimo, varios días".

La esposa de Donald Trump anunció este viernes que ayudó a concretar un acuerdo de alto el fuego local en Oleshki, bajo control de las fuerzas rusas desde los inicios de la guerra, a partir del próximo 29 de octubre.

"Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshki para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado", informó en un comunicado la oficina de la primera dama estadounidense.

Según la Casa Blanca, Melania Trump "inició conversaciones con ambos países y, en su función oficial de Intermediaria Exclusiva, logró que las partes acordaran los objetivos, los procedimientos técnicos, el calendario, los procesos y las condiciones" del cese el fuego localizado.

Ella y su representante "trabajaron directamente con las autoridades rusas y ucranianas", afirma la comunicación, que describe la situación de Oleshki, en el sur de Ucrania, como "crítica", con una población de "personas mayores que necesitan urgentemente atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable".