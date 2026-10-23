El alza del petróleo lastra a las bolsas europeas y deja un balance mixto en Wall Street

El brent, de referencia en Europa, subió este viernes un 3,14 %, hasta 116,72 dólares, su nivel más alto desde finales de abril, mientras que el intermedio de Texas (WTI) avanzó un 3,8 %, hasta 103,27 dólares.

Ambos se vieron impulsados por el temor a una escalada del conflicto de Estados Unidos contra Irán y a nuevas interrupciones del suministro, especialmente tras los ataques de los rebeldes hutíes contra Arabia Saudí.

El crudo estadounidense acumuló una subida semanal cercana al 2 %, en un contexto de incertidumbre sobre el enfrentamiento entre Washington y Teherán y de descenso de las reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos, que cayeron en 3,1 millones de barriles durante la última semana.

La tensión en Oriente Medio y el riesgo de nuevas presiones inflacionistas pesaron también sobre los mercados europeos. En el conjunto de la semana, las bolsas europeas cerraron a la baja, con pérdidas del 2,60 % en Milán, del 2,19 % en París, del 1,84 % en Fráncfort, del 1,76 % en Londres y del 1,74 % en Madrid.

En Francia, la incertidumbre fiscal elevó este viernes la prima de riesgo hasta unos 171 puntos básicos, cerca de máximos no vistos desde la crisis de deuda europea de 2011

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En Wall Street, semana volátil que dejó resultados mixtos: el Dow Jones bajó hoy un 1,23 % pero cerró la semana con una subida del 0,4 %.

El S&P 500 perdió un 0,52 % en la sesión y un 0,5 % en el conjunto de la semana, mientras que el Nasdaq cedió un 0,21 % este viernes y acumuló una bajada semanal del 0,7 %.

A la incertidumbre geopolítica se sumaron las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA), el endeudamiento de las empresas del sector y los riesgos de ciberseguridad.

La tecnológica Meta perdió un 9,2 % en la semana tras presentar resultados trimestrales que mostraron un fuerte aumento de sus beneficios, pero también mayores gastos previstos en IA.

CoreWeave, especializada en servicios de computación en la nube para esta tecnología, retrocedió un 17,2 % semanal en medio de la preocupación por las condiciones de financiación de un sector que requiere grandes inversiones en infraestructuras.

El encarecimiento de la energía también avivó la preocupación por los tipos de interés. La rentabilidad del bono estadounidense a diez años rondaba el 5 % ante las presiones inflacionistas, el aumento del déficit y la deuda pública y las expectativas de que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios la próxima semana, pero retome las subidas en diciembre.

En Europa, el gas natural también registró fuertes avances, con el contrato de referencia en el mercado neerlandés por encima de los 93 euros por megavatio hora, en niveles no vistos desde diciembre de 2022.

Mientras, el oro bajó hoy un 1,3 %, hasta 4.007 dólares la onza y la plata cayó un 1,98 %, hasta 53,92 dólares la onza. El euro se cambiaba a 1,119 dólares y el bitcóin subía un 0,04 %, hasta los 81.340,50 dólares.