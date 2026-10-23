Mundo
23 de octubre de 2026 - 15:05

El autor de los tiroteos de Francia había preparado un artefacto trampa en su casa

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París, 23 oct (EFE).- El autor de los tiroteos que costaron la vida a una persona este viernes cerca de París había preparado un dispositivo trampa en su domicilio, indicó la Fiscalía Antiterrorista, previsiblemente para que explotara cuando llegaran las fuerzas del orden.

Por EFE
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En el segundo comunicado publicado sobre este ataque, la Fiscalía señaló que se ha arrestado a un familiar directo del sospechoso, identificado como Kévin T., nacido en 1987, que no tenía antecedentes por radicalismo pero sí cuatro condenas ya purgadas.

Además, precisó que el número de heridos era cinco, frente a los cuatro comunicados hasta ahora.

La Fiscalía, que investiga los hechos como un presunto atentado terrorista de motivación racista, agregó que el presunto autor de los hechos no había sido todavía interrogado.

Cuando los agentes llegaron a su domicilio en la localidad de Plaisir, cerca de donde tuvieron lugar los tiroteos, encontraron un dispositivo explosivo preparado con un detonador.

Consistía en tres bombonas de gas y cables eléctricos conectados a un temporizador.

La Fiscalía señaló que en el vehículo del sospechoso, desde el que efectuó los disparos, un Renault Clio, se encontró una metralleta tipo Sten y una bomba lacrimógena.