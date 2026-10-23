El Barcelona felicita a Messi: "Merecido reconocimiento por tu excepcional talento"

Messi, quien recogió el galardón de manos de la heredera de la Corona, afirmó este jueves, en una entrevista con EFE, que se siente "muy ilusionado", "muy feliz" y "muy agradecido" por un reconocimiento que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha".

El argentino disputó diecisiete temporadas en el primer equipo del Barcelona, de 2004 al 2021, que este viernes le felicitó al obtener dicho premio por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

"Merecido reconocimiento por tu excepcional talento, que ha dejado una huella imborrable dentro y fuera del campo, convirtiéndote en un referente del fútbol mundial gracias a tu excelencia, compromiso con el deporte y solidaridad", dijo en un mensaje el equipo de Barcelona.

Asimismo, la entidad destacó que la carrera del futbolista está "plagada de éxitos" y que su estancia en Barcelona fue una "parte clave" de su historia, donde ganó cuatro Liga de Campeones, diez Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España.

"Un vínculo inseparable que forma parte del legado del Club y por el que tu implicación siempre será motivo de orgullo", terminó.