El brent sube un 3,14 %, hasta 116,72 dólares, su máximo desde finales de abril

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, sumó 3,55 dólares respecto al cierre del jueves, cuando terminó en 113,17 dólares, y alcanzó un máximo de 117,45 dólares durante la sesión.

Esta nueva subida del brent refleja la continuada preocupación por posibles interrupciones del suministro de petróleo desde el golfo Pérsico, donde persisten los ataques de Irán a buques en torno al estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de crudo.

También han aumentado las tensiones en Arabia Saudí, blanco de ofensivas de los rebeldes hutíes de Yemen, donde la petrolera estatal Saudi Aramco ordenó el jueves evacuar su sede central en Dhahran ante el deterioro de la seguridad.

A la tensión sobre el suministro de crudo se suma la perspectiva de un prolongado enfrentamiento entre Washington y Teherán.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó al diario Financial Times que Estados Unidos podría seguir dentro de un año en una situación de bloqueo con Irán, sin un acuerdo sobre su programa nuclear, y señaló que la Armada estadounidense puede mantener indefinidamente la presión sobre los puertos iraníes.

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Además, The New York Times publicó el miércoles que EE.UU. e Israel barajan un plan para lanzar una nueva ofensiva contra Teherán después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre en la primera economía mundial.

Fawad Razaqzada, analista de mercados de FOREX.com, dijo a EFE que "mientras no haya una salida a la situación actual, el brent podría mantenerse entre los 110 y los 120 dólares por barril durante un tiempo", lo que elevaría los riesgos inflacionistas y podría perjudicar a las bolsas y otros activos financieros.

Señaló, además, que la diferencia de precio entre el brent y el crudo estadounidense WTI, que cotizaba hoy en torno a los 102 dólares por barril, se acerca a su nivel más alto en once años, lo que refleja el aumento de "la prima de riesgo asociada a la guerra con Irán".

Esto se debe al hecho de que el brent se está encareciendo más por su mayor exposición a las alteraciones del transporte marítimo internacional de petróleo, mientras que la cotización del WTI está más ligada al mercado estadounidense.

Kelly Xu, estratega de energía y materias primas de Alpine Macro, coincidió en que la subida del petróleo "responde a una mayor prima de riesgo geopolítico y no a una pérdida efectiva de suministro".

Aunque las exportaciones de Oriente Medio, excluido Irán, se han recuperado en buena medida gracias a rutas alternativas y ajustes logísticos, la amenaza de nuevos ataques contra buques e infraestructuras energéticas sigue alimentando la incertidumbre en el mercado, declaró a EFE.