El brent supera 116 dólares por primera vez en casi 6 meses por escalada en Oriente Medio

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, alcanzó un máximo de 116,32 dólares durante la sesión, un 2,78 % más que al cierre del jueves, cuando terminó en 113,17 dólares, y cotizaba en torno a 116,20 dólares a las 14:30 GMT.

El brent se mantiene al alza por los renovados temores a interrupciones del suministro desde el golfo Pérsico, después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara el jueves haber atacado cuatro buques que, según Teherán, realizaban trasvases ilegales de petróleo, y asegurara que otros tres habían chocado con minas al oeste del estrecho de Ormuz.

También aumentan las tensiones en Arabia Saudí, blanco de ataques de los hutíes de Yemen, aliados de Irán. La petrolera estatal Saudi Aramco ordenó el jueves evacuar su sede central en Dhahran y pidió a sus empleados que trabajaran a distancia ante el deterioro de la seguridad.

En Emiratos Árabes Unidos, las autoridades cerraron temporalmente las playas y zonas costeras de Umm Al Quwain tras detectar un vertido de petróleo procedente de un buque cisterna, cuyo origen no se ha aclarado.

En Libia, la compañía petrolera estatal advirtió de que el cierre de una válvula en un oleoducto podría obligar a detener la producción de los yacimientos que abastece si no se restablece el flujo de crudo.

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A la tensión sobre el suministro se suma la perspectiva de un prolongado enfrentamiento entre Washington y Teherán.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó al 'Financial Times' que Estados Unidos podría seguir dentro de un año en una situación de bloqueo con Irán, sin un acuerdo sobre su programa nuclear, y señaló que la Armada estadounidense puede mantener indefinidamente el bloqueo de los puertos iraníes.