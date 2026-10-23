El CAF busca atraer inversión india a proyectos de infraestructura en América Latina

"Probablemente el primer trimestre del año entrante vamos a poder comenzar a hablar concretamente de proyectos de inversión que son viables, donde vamos a poder compartir el listado de proyectos y programas que el banco está adelantando y donde puede haber intereses para las empresas indias de participar", dijo en Nueva Delhi, donde se ha reunido esta semana con empresas y representantes del Gobierno indio.

El CAF ha identificado oportunidades de inversión para la India en iniciativas de agua, saneamiento y energía. En el ámbito hídrico, destaca un proyecto en la ciudad colombiana de Santa Marta, que iniciará con 20 millones de dólares y podría alcanzar los 100 millones.

En cuanto a la infraestructura energética, el banco busca atraer inversión a obras como la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, proyectos de interconexión de gas en el norte de Argentina y redes eléctricas conjuntas entre Brasil, Paraguay y Uruguay.

Otro sector clave es el de los ferrocarriles, donde la tecnología india está cada vez más desarrollada. América Latina tiene una necesidad creciente para mover carga y pasajeros en áreas metropolitanas.

Díaz-Granados adelantó que se esperan áreas de interacción para proyectos ferroviarios ya sean de estructuración pública o público-privada en países como Uruguay, Chile, Colombia, Panamá y República Dominicana.

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"Vimos un grupo grande de empresas que están interesadas en América Latina, desde pharma hasta maquinaria, desde servicios de ingeniería hasta productos energéticos", indicó el directivo.

La lista de compañías que han participado en conversaciones con CAF en la capital india incluye a gigantes del sector automotriz y de maquinaria como Mahindra and Mahindra, Hero MotoCorp, TVS Motor Company y Tractors and Farm Equipment (TAFE).

En el ámbito farmacéutico y de biotecnología, destacan firmas como Reddy's Laboratories y Biocon Group. Asimismo, participaron empresas líderes enfocadas en tecnología, infraestructura, servicios de ingeniería y energía, entre las que sobresalen filiales del conglomerado Tata, Jindal Steel & Power, Kalpataru Projects International y Essar Shipping.

"India claramente va a ser un jugador central en el crecimiento del mundo en los próximos 20 años, y nos interesaría, por supuesto, tener a India en una relación mucho más próxima con América Latina", dijo.

"Queremos utilizar el banco como una herramienta que acerque a América Latina a esta realidad que es evidente que va a suceder en los próximos años y va a ser el mayor peso de India en el comercio y en la inversión mundial", agregó.

Díaz-Granados señaló que, aunque no se han concretado acuerdos de participación hasta el momento, el banco de desarrollo quiere actuar como un agente promotor entre mercados donde, a pesar de la distancia, hay "unas grandes coincidencias en los desafíos de futuro".

"Yo diría que el agua, energía, rápida urbanización, resiliencia climática, están en la agenda de los países de América Latina y están en la agenda de India. Y ahí vemos una gran coincidencia también con el sector privado de la India", aseguró.

"Lo que nosotros ofrecemos desde el banco es conocimiento de la región, capacidad técnica para ayudarlos a estructurar los proyectos que se necesitan y hacer que la relación vaya madurando, vaya creciendo. Claramente partimos a la base de entender que lo que se ha logrado hasta ahora es bueno, pero es totalmente insuficiente", agregó el presidente.

Actualmente, empresas de la sexta economía del mundo tiene presencia en la región con la producción de automóviles, tractores, motocicletas; y en servicios de consulta empresarial, tecnologías de la información (TI), externalización de procesos de negocios (BPO), y centros de atención al cliente.

La India se perfila también como candidata para convertirse en miembro de CAF externo a la región, como lo son España y Portugal.

Díaz-Granados asegura que, si bien lograr la adhesión del país asiático no es la "obsesión" de su mandato y esta dependerá de las decisiones tomadas en Nueva Delhi, se trataría de una alianza con gran potencial.

"Creo que hace el 'match' perfecto a lo que quiera América Latina y el Caribe", declaró.