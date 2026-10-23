El costarricense Oscar Solera asume representación del Alto Comisionado de ONU en México

Solera, doctor en Derecho Internacional, "cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sistema de las Naciones Unidas, particularmente en materia de derechos humanos, Estado de derecho, cooperación técnica y operaciones de paz", apuntó la institución.

Previamente, Solera se desempeñaba como jefe del equipo de planificación estratégica de ONU-DH para las Operaciones de Paz, con sede en Nueva York, Estados Unidos.

También fue oficial de Asuntos Políticos en la Oficina Ejecutiva del secretario general de la ONU, así como director adjunto de la División de Derechos Humanos de la Misión de Naciones Unidas en Malí.

En Colombia, coordinó la Unidad de Justicia y Sector Seguridad de la oficina del Alto Comisionado, donde impulsó iniciativas de justicia transicional, seguridad ciudadana y protección de personas defensoras de derechos humanos, entre otras.

También desempeñó funciones en la Sección de Estado de Derecho y Democracia en la sede del Alto Comisionado en Ginebra y, anteriormente, en instituciones de Costa Rica y Suiza.

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El nuevo representante sustituye a Humberto Henderson, quien estuvo al frente de la oficina en México entre julio de 2025 y agosto de 2026.

La ONU-DH en México se encarga de monitorear la situación de los derechos humanos en el país, brindar asistencia técnica a las instituciones y acompañar a víctimas y organizaciones civiles.

También trabaja para promover y proteger los derechos humanos mediante la cooperación y la promoción de los estándares internacionales de derechos humanos.

La llegada de Solera se inscribe en una trayectoria de más de dos décadas de la ONU-DH en México.

La representación fue anunciada en 2002 y comenzó a operar en 2003 en Ciudad de México, con el mandato de promover los derechos humanos y brindar asesoría y asistencia técnica.

Desde entonces, la oficina ha mantenido interlocución con autoridades, sociedad civil y víctimas en asuntos ligados al fortalecimiento institucional y al seguimiento de la situación de derechos humanos en el país.