El crudo de Texas sube a 101,32 dólares tras los ataques hutíes y la tensión EE.UU.-Irán

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para diciembre, los nuevos de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,85 dólares respecto al cierre del día anterior.

El temor a una prolongación del conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue presionando al mercado energético.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, reconoció este viernes al diario Financial Times que su país podría seguir dentro de un año en una situación de bloqueo con Irán, sin haber alcanzado un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Waltz señaló que la Armada estadounidense puede mantener el bloqueo de los puertos iraníes por tiempo indefinido.

Tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han reiterado sus amenazas de lanzar una nueva ofensiva contra Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, que tendrán lugar el 3 de noviembre.

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Mientras, Arabia Saudí aseguró este viernes haber interceptado un misil balístico lanzado por los rebeldes hutíes del Yemen contra Riad y activó alertas de peligro en varias ciudades del país, en medio de la creciente tensión regional.

El jueves, los hutíes reivindicaron una serie de ataques realizados durante los dos días anteriores contra la sede del Ministerio de Defensa saudí, instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco y los aeropuertos internacionales de Abha y Dammam.

Según datos de la firma de análisis Kpler citados por el Wall Street Journal, los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz permanecen un 26 % por debajo de los niveles anteriores a la guerra, con una media de 12,65 millones de barriles diarios en los últimos siete días, frente a una referencia de 17,15 millones.

El WTI vuelve así a superar los 101 dólares por barril, un nivel que ya había alcanzado al cierre del pasado viernes, 16 de octubre, cuando terminó la sesión en 101,41 dólares.

El martes 20 llegó a tocar los 101,37 dólares intradía, aunque cerró en 97,82 dólares.