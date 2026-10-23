El Ejército de Israel da inicio a una operación militar en Hebrón

"Las fuerzas de seguridad han lanzado una operación para destruir el terrorismo en la ciudad de Hebrón", anunciaron en un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pasada la medianoche del sábado.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya había anunciado previamente el comienzo de esta operación militar, que prevé la evacuación forzosa de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y la demolición de infraestructuras.

"Nuestras fuerzas están registrando sistemáticamente y exhaustivamente toda la infraestructura en la zona para encontrar y neutralizar infraestructura y armamento terrorista y está investigando docenas de sospechosos", agregaron las FDI.

Según el Ejército israelí, la operación durará varios días.

Las fuerzas de Tel Aviv agregaron que los residentes del área de Hebrón "podrán salir a través de tres puntos de control designados después de ser interrogados y revisados".

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El ataque tuvo lugar en el cruce de Judea, cerca de Hebrón. Según una fuente militar israelí consultada por EFE, los atacantes llegaron armados con un fusil M16 y una pistola y abrieron fuego contra varios israelíes.

Las fuerzas israelíes abatieron a dos atacantes durante el enfrentamiento, mientras el Ejército continuaba las operaciones de búsqueda para determinar si hubo más implicados.

Además de los dos soldados israelíes muertos, tres más fueron heridos.

Además del cierre de Hebrón, el Gobierno israelí cerró la localidad vecina de Yalyilia y estudia aplicar la misma estrategia en otras ciudades.

Netanyahu aseguró que el Ejército está preparando una operación "a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días", en 1967.

El Gobierno afirmó que los atacantes pertenecían a una célula de Hamás procedente de Hebrón y que pretendían perpetrar una masacre de gran envergadura contra civiles, aunque el grupo islamista palestino -que celebró el ataque e hizo un llamamiento a nuevos tiroteos contra israelíes- no se lo atribuyó.

El anuncio de la operación coincide con la recta final de la campaña para las elecciones nacionales israelíes programadas el próximo martes, y se produce en medio de acusaciones de la oposición sobre el uso político de la seguridad.