El 'Ejército de Lula' de WhatsApp protagoniza nueva disputa judicial antes de elecciones

El 'Ejército de Lula', creado por el diputado André Janones, ha sido el principal canal de movilización de los militantes progresistas desde la primera vuelta de los comicios, en la que Lula quedó dos puntos por debajo del senador opositor Flávio Bolsonaro.

Desde que la comunidad echó a andar, ha estado bajo la lupa del juez Kassio Nunes Marques, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que arbitra los comicios en Brasil.

Nunes Marques, magistrado del Supremo nominado en los tiempos del Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio, llegó a suspender el canal el 11 de octubre, a petición del senador ultraderechista por sospechas de diseminar desinformación contra él.

Pero otro juez del TSE tumbó esa decisión horas después y lo reactivó. Entonces el espacio congregaba a poco más de tres millones de usuarios.

Dos días después, sin embargo, Nunes Marques volvió a suspenderlo y impuso al canal de WhatsApp una serie de condiciones para que funcionara nuevamente, entre ellas que se registrara como una herramienta oficial de la campaña del presidente.

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Los aliados de Lula cumplieron con todas las exigencias y volvió al aire. Todo ese ruido en tribunales no hizo más que aumentar su popularidad.

'O Exército do Lula' no paraba de sumar cientos de miles de seguidores cada día, mientras compartía contenido favorable a Lula y daba consejos para que el algoritmo de Instagram, Facebook o X no diera una mayor visibilidad al material de Flávio Bolsonaro.

Hasta el propio Lula, siempre reacio a las redes sociales, se sumó a la causa y empezó a alentar a su ejército virtual en pro de "la democracia".

El conflicto judicial se recrudeció el jueves, cuando Nunes Marques dio a Meta, dueña de WhatsApp, Instagram y Facebook, un plazo de 24 horas para que presentase un informe minucioso sobre la actividad del canal administrado por Janones, la mente detrás de la estrategia digital de Lula en esta recta final de campaña.

Como en la anterior ocasión, el jefe del TSE respondió a un recurso de la campaña de Flávio Bolsonaro, que insiste en que el espacio influye en las búsquedas de Google y orienta a su tropa a explorar sobre, por ejemplo, "Bolsonaro ordenó matar a Lula".

Esa búsqueda hace alusión al plan que pusieron en marcha aliados de Jair Bolsonaro, con el conocimiento y el aval del entonces gobernante, para asesinar a Lula y a otras autoridades tras las elecciones de 2022, que el padre de Flávio perdió ante el líder progresista.

En 2025, Jair Bolsonaro fue condenado por el Supremo por ese complot golpista a 27 años de cárcel, sentencia que cumple en prisión domiciliaria por motivos de salud.

Sin embargo, en un nuevo embate en el seno de la Justicia electoral, este viernes, otro juez del TSE prohibió la eventual suspensión del 'Ejército de Lula' por orden de un solo magistrado, como ocurrió la otra vez.

En su sentencia, Floriano Marques afirmó que cualquier decisión monocrática al respecto "adolece de un grave e insubsanable vicio de competencia" y dictó que cualquier análisis sobre el citado canal debe pasar por el plenario del tribunal.

El magistrado tomó esa determinación a partir de una petición de la campaña de Lula, que temía un nuevo apagón digital en vísperas de unas elecciones cuyo desenlace se prevé muy ajustado.

Según la última encuesta de la firma demoscópica Datafolha, divulgada el jueves, Lula y Flávio están empatados con el 50 % de los votos válidos con miras al balotaje del domingo.