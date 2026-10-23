El embajador de EE.UU. ante la ONU dice que la guerra en Irán podría durar un año más

Waltz reconoció al diario británico Financial Times que su país podría continuar con unas conversaciones de paz estancadas y una compleja situación sin visos de resolverse en el estrecho de Ormuz, la estratégica vía de tránsito de crudo y mercancías interrumpida por los iraníes.

"No voy a plantear escenarios hipotéticos. Cabe esperar que antes de eso (los líderes iraníes) se sienten a negociar de manera seria", agregó el representante del Gobierno de Donald Trump y exasesor del republicano sobre el conflicto, a punto de cumplir ocho meses desde su inicio en febrero pasado.

Ante esta posibilidad, Waltz insistió en que "el presidente y la Armada estadounidense pueden mantener el bloqueo (a puertos y costas iraníes) durante el futuro previsible" y recordó que la Administración está "intensificando" una campaña de sanciones económicas que busca cortar las vías de financiación de Teherán.

Las declaraciones del embajador coinciden con reportes de que Estados Unidos e Israel preparan una nueva ofensiva militar contra Irán para después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, según publicó esta semana The New York Times.

De acuerdo con el diario, los dos países trabajan en una operación breve e intensa que podría incluir ataques contra instalaciones nucleares, arsenales de misiles y drones e infraestructura energética iraní.

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La guerra en Irán, que en un inicio Trump aseguró que duraría entre "cuatro y cinco semanas", se ha vuelto muy impopular entre los estadounidenses, ha disparado los precios de los combustibles e interrumpido cadenas vitales de suministro.

En septiembre, el mandatario republicano dijo que esperaba que Irán terminara la guerra después de los comicios legislativos, y acusó a Teherán de prolongar la contienda hasta noviembre para perjudicarlo políticamente en unas elecciones en las que su partido se juega el control de ambas cámaras del Congreso.