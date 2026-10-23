El español Antonio Orozco llevará su gira a EE.UU. y Latinoamérica en 2027

La gira seguirá el 26 de febrero en Guadalajara (México) y llegará a Nueva York (3 de marzo), Miami (4) y San Juan de Puerto Rico (6), con paradas en el teatro neoyorquino The Town Hall y en la sala The Fillmore de Miami Beach, informó el artista en un comunicado.

La etapa sudamericana empezará el 10 de marzo en Bogotá y pasará por las ciudades argentinas de Córdoba (13), Rosario (14) y Buenos Aires (17), antes de cerrar el 18 en Montevideo.

El espectáculo llevará a América la idea de 'La gira de tu vida', con la que Orozco recorre España este año y que pone en el centro a sus seguidores y las historias que vivieron con sus canciones, según el comunicado.

El artista celebró en 2025 sus 25 años de carrera con un nuevo disco, 'El tiempo no es oro', y con 'La gira de mi vida', que recorrió 25 ciudades españolas y reunió a más de 250.000 espectadores, informó el artista.

Orozco, que suma más de 1,5 millones de discos vendidos, según el comunicado, fue candidato en 2012 al Latin Grammy a la canción del año por 'Estoy hecho de pedacitos de ti', que grabó con el mexicano Alejandro Fernández.