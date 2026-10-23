El español Juan Ortega abre feria taurina de Tlaxcala junto a mexicanos Silveti y Angelino

La corrida se celebrará en la plaza de toros Jorge 'El Ranchero' Aguilar, donde se lidiarán ejemplares de la ganadería Las Huertas, fundada en 1953 y ubicada en el estado mexicano de Hidalgo.

Uno de los principales atractivos de la jornada será la despedida de Angelino, quien pondrá fin a su carrera como matador de toros después de casi 26 años de alternativa, precisamente en la plaza donde la tomó el 18 de noviembre de 2000.

Por su parte, Ortega regresará a los ruedos mexicanos después de sus actuaciones de enero pasado en Juriquilla, Guadalajara y Nuevo León. Tras su compromiso en Tlaxcala, tiene previsto presentarse el domingo en Cinco Villas, en el Estado de México.

El diestro sevillano cerró su temporada europea con 45 corridas, entre las que destacó su actuación en la Feria de San Fermín, donde cortó una oreja y recibió críticas favorables.

El cartel lo completan Diego Silveti, habitual de las principales ferias taurinas mexicanas.

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La edición de este año contará con cuatro corridas, una más que en 2025, y tendrá presencia de toreros españoles en todos sus carteles. Entre los mexicanos anunciados para el ciclo figuran Diego San Román, Isaac Fonseca y Ernesto Javier 'El Calita'.

El festejo comenzará a las 17:00 hora local (23:00 GMT) en la histórica plaza Jorge 'El Ranchero' Aguilar, construida en el siglo XIX y situada junto al campanario de la catedral de Tlaxcala, cuyo conjunto conventual fue incorporado en 2021 a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.