El Gobierno de España concede la nacionalidad a 46 exiliados nicaragüenses

Los ahora nacionalizados españoles son exiliados nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad y, en muchos casos, desterrados de Nicaragua por el Gobierno de Daniel Ortega.

En la lista hay figuras relevantes de la disidencia nicaragüense, como el líder del movimiento campesino Medardo Mairena Sequeira, el dirigente estudiantil y activista Cristian Rodrigo Fajardo Caballero o María del Socorro Oviedo Delgado, abogada que participó en la defensa de opositores y fue detenida en Nicaragua en 2021.

También figuran Quinto Pedro Joaquín Chamorro, periodista e hijo de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro y del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos.

Los 46 reales decretos fueron aprobados en el último Consejo de Ministros a propuesta del ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en estas personas" y fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).