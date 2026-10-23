El influencer Clavicular se declara inocente de la acusación de violación

El influencer, vinculado a lo que se conoce como 'manosfera' por promover ideas antifeministas, y cuyo nombre real es Braden Peters, es también un importante promotor del 'looksmaxxing', una tendencia centrada en maximizar la apariencia física y que, en su caso, ha incluido golpearse los huesos del rostro con un martillo.

El acusado se enfrenta a varios cargos en el estado de Massachusets por drogar y violar a una joven menor de 21 años a quien supuestamente se le suministró alcohol durante una transmisión en vivo en internet en 2025, según los registros judiciales de la denuncia publicados por The Hollywwod Reporter (THR).

Clavicular, de 20 años, presentó su declaración de inocencia este jueves durante una breve audiencia judicial en Massachusetts y negó las acusaciones, afirmando que el encuentro fue consensuado.

Tras la lectura de cargos, Peters pagó de inmediato una fianza fijada en 10.000 dólares y aceptó entregar su pasaporte, mantenerse alejado de la denunciante y abstenerse de publicar comentarios sobre ella en internet, según informa The New York Times.