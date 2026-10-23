El líder australiano dejará un día las redes sociales "por un mundo digital más seguro"

"Mañana me desconectaré de mis canales de redes sociales. Lo hago por Mac Holdsworth, por cada niño australiano que ha sufrido daños en línea y por los padres que merecen un mundo digital más seguro para sus hijos", anunció este viernes el mandatario laborista en un breve mensaje publicado en su cuenta de X.

En 2022, Holdsworth mantuvo una conversación en línea e intercambió fotografías íntimas con quien creía que era una chica, pero terminó envuelto en un caso de extorsión digital por parte de un hombre que le pedía dinero a cambio de no difundir las imágenes entre sus conocidos.

Después de enviar algo de dinero persistieron las amenazas del extorsionador, que terminó divulgando las imágenes, las cuales llegaron a buena parte de los contactos del adolescente, lo que afectó su salud mental durante meses.

En octubre de 2023, con 17 años de edad, Holdsworth se quitó la vida en su casa.

Este incidente causó revuelo en Australia e impulsó la vanguardista ley de control de redes sociales que el país implementó en diciembre de 2025 y que ha sido replicada este año por varias naciones de Asia y Europa.

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La legislación, una de las más punitivas y amplias contra el uso de redes por parte de menores de 16 años, incluye multas a tecnológicas y ha supuesto el bloqueo de millones de cuentas en los últimos diez meses.