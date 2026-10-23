El Likud de Netanyahu retira carteles contra Eisenkot por orden de la Comisión Electoral

El órgano consideró que las imágenes llevaban a engaño al sugerir que los partidos árabes israelíes, claves para un posible Gobierno del bloque opositor, están vinculados a la formación de Eisenkot.

En un comunicado, el partido de Eisenkot, Yashar!, informó de la resolución del Comité Electoral sobre una queja presentada por la formación sobre unos carteles en los que aparece Eisenkot junto a dirigentes de partidos árabes con la frase en árabe: "¡Esto no es Yashar (recto), es izquierda!".

El Comité Electoral ordenó al Likud retirar los carteles este viernes al determinar que pueden inducir a error al público respecto a la lista del partido de Eisenkot y la de "otros partidos (los árabes) a los que no está vinculado del modo en que expresan".

"La inscripción en árabe no sirve para eliminar el engaño ni para cumplir con la obligación de transparencia, dado que los carteles se publicaron en zonas cuyos habitantes, en su mayoría, no hablan árabe", añade la resolución del Comité Electoral, difundida por Yashar!.

En su comunicado, el partido de Eisenkot afirma que este es "un nuevo intento del partido Likud de llevar a cabo una campaña basada en mentiras y en la siembra de miedo contra la opinión pública israelí, con el objetivo de confundir a los votantes. Seguiremos combatiendo las mentiras y los engaños de Netanyahu".

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Los bloques de Netanyahu y de Eisenkot llegan sin una mayoría clara a este viernes, último día en que se pueden publicar encuestas en Israel antes de las elecciones, con 51 y 55 escaños (de un Parlamento de 120), respectivamente.

Otros 14 corresponderían a los partidos árabes, que serían así clave para una investidura del bloque opositor, según las últimas proyecciones del Canal 12.