El peso mexicano encadena siete semanas de depreciación, su peor racha desde 2019

"El peso cerró la semana con una depreciación del 0,91 % o 16,9 centavos, cotizando alrededor de 18,66 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18,37 y un máximo de 18,85 pesos por dólar, nivel no visto desde el 2 de septiembre del 2025", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

También, señaló que con los datos anteriores, el peso suma siete semanas consecutivas de depreciación, con una caída de 10,49 % o 1,77 pesos en ese periodo.

"La última vez que se depreció siete semanas fue en el periodo del 19 de julio del 2019 al 30 de agosto del 2019, cuando cayó también siete semanas consecutivas, acumulando una depreciación de 5,65 % o 1,07 pesos, cerrando en 20,06 pesos por dólar", apuntó Siller.

Y recordó que antes de esa fecha, la mayor racha de depreciación fue durante el periodo del 5 de octubre al 23 de noviembre del 2018, cuando el peso sumó ocho semanas de caídas, acumulando una depreciación de 9,02 % o 1,69 pesos y cerrando en 20,40 pesos por dólar.

Siller puntualizó que la séptima depreciación semanal estuvo relacionada con el desmantelamiento de posturas de 'carry trade' ante la expectativa de un menor diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

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También influyó la expectativa de un fortalecimiento del dólar hacia el cierre del año si se confirma otro incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal o si envía un mensaje restrictivo el próximo miércoles.

Además de una mayor aversión al riesgo debido al "deterioro estructural de la economía" ya que, según Siller, los indicadores oportunos de México apuntan a un crecimiento del PIB del 1 % trimestral y del 1,8 % anual, aunque persisten señales de deterioro que limitarían el crecimiento a largo plazo.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas en la semana fueron: el florín húngaro con 1,31 %, el zloty polaco con 1,14%, el peso chileno con 1,05 %, el peso mexicano con 0,91 %, el peso argentino con 0,76 % y el rand sudafricano con 0,67 %.

Mientras que las divisas más apreciadas en la semana fueron: el rublo ruso con 3,28 %, el real brasileño con 1,41 %, el dólar australiano con 1,27 %, la corona noruega con 1,15 %, el dólar canadiense con 0,95 % y el peso colombiano con 0,88 %.

En tanto, en el acumulado del año, las divisas más depreciadas son: la lira turca con 15,78 %, el peso chileno con 10,48 %, el zloty polaco con 9,56 %, la rupia de Indonesia con 8,39 %, la corona sueca con 7,93% y la corona checa con 5,65%.

Y las divisas más apreciadas en el año son: el peso colombiano con 16,63 %, el real brasileño con 9,18 %, el won surcoreano con 8,34 %, la corona noruega con 7,55 %, el dólar australiano con 5,15 % y el yuan chino con 4,56 %.