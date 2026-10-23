El primer ministro británico sugiere almacenar agua y comida enlatada ante emergencias

Burnham dijo que la gente debería pensar "en cosas básicas" que guardar almacenadas, entre las que citó las judías, sopa preparada y Twiglets (un popular 'snack' de barritas de trigo). "No estoy seguro de que yo fuera a durar mucho sin esas cosas", bromeó.
El primer ministro advirtió de que esta borrasca no será probablemente la última: "Acontecimientos imprevistos parecen convertirse en cosas cada vez más corrientes".
Aconsejó no caer en "compras de pánico", sino pensar más bien en medidas sensatas para tener un hogar listo ante una situación difícil.
La advertencia del jefe del Gobierno forma parte de una campaña oficial para hacer que los británicos estén bien preparados ante posibles emergencias.
El Ejecutivo ha redactado lo que debería incluir el llamado 'kit de emergencia' ante una catástrofe, meteorológica o de otra clase: nueve litros de agua por persona -tres por día- y comida no perecedera como latas de legumbres o carne, así como fruta deshidratada o frutos secos.
A eso debe añadirse una radio FM, pilas, papel higiénico, una linterna, mantas, cargadores, dinero en metálico por si fallan los sistemas de pago electrónico, botiquines de primeros auxilios y los principales documentos a mano.