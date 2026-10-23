El primer ministro británico sugiere almacenar agua y comida enlatada ante emergencias

Londres, 23 oct (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, instó este viernes a sus compatriotas a acumular reservas de agua embotellada y comida enlatada ante emergencias como la que puede representar la borrasca Austen, que azota desde hoy a las islas británicas y ha dejado sin electricidad a 7.000 hogares en el sur de Inglaterra.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.