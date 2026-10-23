El rey de Jordania tacha de "acto terrorista" el tiroteo en la iglesia y apela a la unidad

"El ataque terrorista contra Al Karak recibirá la más dura represalia. Quienes se engañan pensando que pueden dividir a los jordanos con sus balas no tienen ninguna oportunidad ante nuestra unidad", dijo el monarca en su cuenta oficial de X.

Tras ofrecer sus condolencias a las familias de los muertos y una pronta recuperación a los heridos que se encontraban en la iglesia de Hamud, Abdalá II insistió en que "todos los jordanos, de norte a sur, son compañeros de tierra y destino, y nada se interpone entre ellos".

"Cada vida jordana es valiosa, y golpearemos con puño de hierro a quienes se atrevan a amenazar a nuestra nación", sentenció.

La Dirección de Seguridad Pública jordana cifró en seis los muertos y en 28 los heridos en el tiroteo perpetrado por "individuos desconocidos" durante una ceremonia fúnebre en la iglesia, pero no vinculó a los asaltantes a ninguna organización, aunque afirmó que "las investigaciones avanzan con rapidez".

Sin embargo, medios jordanos que citaron fuentes de la investigación del caso afirmaron que los asaltantes eran takfiríes, como se denomina a los musulmanes radicales que acusan a otros de apostasía.

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Anteriormente, la Dirección de Seguridad Pública jordana indicó que sigue buscando a los autores del ataque en la iglesia de Hamud, donde al menos dos hombres salieron de un vehículo armados y comenzaron a disparar a los congregados durante cinco minutos seguidos, según testigos citados por la cadena de televisión Al Mamlaka.

La cadena afirmó que entre 150 y 200 personas se encontraban en las inmediaciones de la iglesia en el momento del ataque.

Estos sucesos no son habituales en Jordania, que cuenta con una población de alrededor de 11,5 millones de personas, la gran mayoría musulmanes, mientras que aproximadamente el 3 % son cristianos.

Las autoridades de la monarquía hachemita presentan al país árabe como un ejemplo de convivencia entre comunidades religiosas.

Sin embargo, se han producido algunos incidentes relacionados con tiroteos en los últimos años, mientras que las fuerzas de seguridad realizan a menudo operaciones contra el contrabando de drogas y de armas procedentes de países vecinos.