El Telegraph planea recortar unos 100 empleos para convertirse en un negocio global con IA

La dirección comunicó los cambios a la plantilla hoy mismo y anunció una reorganización para aumentar el uso de la tecnología, los datos y la inteligencia artificial (IA), con el objetivo de "reinventar la experiencia del lector".

La empresa no ha confirmado la cifra de despidos, aunque fuentes internas citadas por The Guardian prevén que hasta un centenar de trabajadores pierdan su empleo, especialmente en las secciones de Cultura y Deportes.

La consejera delegada del grupo, Carolin Hulshoff Pol, explicó que, como parte de la transformación, se buscará una relación más directa con los lectores y la especialización informativa.

Además, la compañía quiere diversificar sus ingresos mediante contenidos audiovisuales, pódcast, pasatiempos, eventos, licencias y servicios para empresas, además de ampliar su audiencia internacional, especialmente en información internacional, defensa y negocios.

Axel Springer compró el diario en junio por 575 millones de libras (unos 667 millones de euros), tras tres años de incertidumbre sobre su propiedad, durante los que varias operaciones de compra fracasaron o encontraron una fuerte oposición interna.

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El grupo alemán, que también controla los diarios Bild y Die Welt, así como los medios digitales Politico y Business Insider, pretende convertir al Telegraph en "el principal medio de centroderecha del mundo anglófono", según dijo entonces su consejero delegado, Mathias Döpfner.

Un portavoz de Telegraph Media Group declaró a The Guardian que este viernes comienza un proceso formal de consultas sobre los recortes y sostuvo que se trata de "decisiones difíciles" que la empresa considera necesarias para el futuro del negocio.