El temporal se lleva por delante parte del histórico embarcadero de Brighton en Inglaterra

Las imágenes emitidas por la BBC muestran cómo las olas comienzan a golpear sin compasión el embarcadero hasta que una parte de la estructura de hierro aún en pie sucumbe y cae derribada por el ímpetu del agua.

Aunque estaba cerrado al público desde 1975 y no tenía ningún mantenimiento, la estructura del embarcadero, construido en 1876 y que se interna en las aguas del Atlántico, seguía siendo un imán para muchos turistas.

En realidad, parte de la estructura original ya se había derrumbado en 2002 y lo que quedaba en pie era solo parte del conjunto. Su estado fue considerado tan deteriorado que English Heritage -institución que preserva el patrimonio nacional- lo declaró como "irremediable".

La tormenta ha causado además cortes de carreteras por los árboles caídos, así como problemas en el suministro eléctrico: cerca de 7.000 hogares en los condados de Cornualles y Devon, en el suroeste de Inglaterra, están este viernes sin electricidad debido a la tormenta Austen, mientras que los vuelos en el principal aeropuerto de esta zona, el de Exeter, han sido cancelados.

Esta es la primera borrasca de la temporada otoño-invierno 2026-27, pero para este fin de semana se espera otra en las islas británicas, con fuertes vientos y que lleva el nombre de Boelo, la cual afectará principalmente el norte de Inglaterra y Escocia.

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La compañía Network Rail Scotland ha anunciado varios cierres de líneas de ferrocarril a partir de la noche de mañana sábado, mientras que otras seguirán funcionando a velocidad reducida.