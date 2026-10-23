El uso de IA para denostar a oponentes marca la campaña de las legislativas en EE.UU.

Un análisis del Wesleyan Media Project, en colaboración con la firma AdImpact, expone que las campañas políticas han destinado más de 137 millones de dólares a anuncios generados o editados con IA durante este periodo electoral, una práctica a la que, desde que llegó al poder en 2025 el presidente Donald Trump, ha recurrido asiduamente.

Este equipo de investigadores de la universidad de Wesleyan analizó 220 anuncios autogenerados y llegaron a la conclusión de que casi la mitad de ellos contenían representaciones de políticos reales, entre ellos el presidente, Donald Trump, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, o el candidato demócrata a senador por Texas, James Talarico.

Además, la entidad descubrió que cerca del 70 % de los contenidos analizados no contenía ninguna advertencia sobre el uso de IA, como era el caso de un vídeo de la campana de Mike Rogers, candidato del Partido Republicano a senador por Míchigan u otro en el que se expone a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y al senador Jon Ossof para preguntar "¿Quién usa más maquillaje?" en tono de burla.

Lo cierto es que más del 80 % de los anuncios, según el estudio, fueron producidos por campañas republicanas o comités de acción política afines a ese partido, algunos con un tono más agresivo como uno que sitúa al candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul Al-Sayed, pisando la bandera de Israel o jugando a un juego de mesa en el que se lee "muerte a Estados Unidos" o "no celebrar el día de la Independencia".

Aún así, también existen casos llamativos por parte del Partido Demócrata, sobre todo con los vídeos que publica en redes sociales el actual gobernador de California, Gavin Newsom, que ha hecho bandera de responder a Trump con su mismas tácticas.

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El gobernador, quien dejará el cargo en enero, compartió uno en el que se ve al presidente Trump llorando y con su típica gorra roja con el lema "Newsom estaba en lo cierto sobre todo", parafraseando un lema de Trump.

Talarico, que ha sido crítico sobre el boom de la IA, ha realizado anuncios de campaña con el aviso "hecho por humanos, no por IA" en un intento de diferenciarse en esta millonaria campaña electoral.

Por otro lado, en San Francisco (California) , el candidato a congresista Scott Wienner lanzó un asistente de conversación que generó polémica por responder cerca de 5.000 cuestiones sobre su oponente en la carrera a la reelección, la también demócrata Connie Chan, cuyas respuestas parodiaban su imagen, su acento y su condición de ciudadana nacionalizada. El 'chatbot' terminó retirado.

No en todos los casos se utiliza esta herramienta para crear imágenes de eventos que no sucedieron, sino que sirve también para aclarar los detalles del sistema electoral a la comunidad hispana del país, como es el caso de la IA que ha desarrollado la organización 'Mi Familia Vota' a través de un asistente de conversación artificial que resuelve dudas sobre cómo votar.

Nubi, una aplicación bilingüe con IA que responde preguntas sobre votar, registrarse, ciudadanía y derechos, no busca respuestas en internet abierto sino que se alimenta de fuentes que considera "fiables" y "con revisión humana", según explicó su director, Héctor Sánchez, al medio 'Axios'.

Una encuesta reciente de la organización 'Digital Democracy Innovators Alliance' reveló que el 82 % de los votantes latinos espera que los desarrollos de la IA afecten sus vidas "de alguna manera" y el 57 % no se sentiría "cómodo" utilizando esta tecnología para ayudarles a decidir el sentido de su voto.