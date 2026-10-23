Mundo
23 de octubre de 2026 - 17:20

España condena el atentado contra una iglesia de Jordania durante un funeral

Imagen sin descripción

Madrid, 23 oct (EFE).- El Gobierno de España condenó "en los términos más contundentes" el atentado terrorista contra una iglesia de Karak, en Jordania, con al menos siete muertos, cometido este viernes durante una misa de funeral.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"España traslada su más sentido pésame a las familias y allegados de las víctimas, desea un rápido restablecimiento a los heridos, y expresa su sentida solidaridad al Gobierno, al pueblo y a la comunidad cristiana de Jordania", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

​El Gobierno de España expresó además "su firme respaldo" a las autoridades jordanas en su lucha contra la amenaza del terrorismo y reiteró "su repulsa y su combate" contra todo discurso de odio, contrarios a los valores de paz y de humanidad.

El primer ministro jordano, Jafar Hassan, atribuyó el tiroteo contra la iglesia de la localidad de Hamud, en el que al menos siete personas murieron durante una ceremonia fúnebre cristiana, a "perros callejeros de ideologías extremistas" del grupo terrorista Estado Islámico (EI).