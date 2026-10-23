España condena el atentado contra una iglesia de Jordania durante un funeral

"España traslada su más sentido pésame a las familias y allegados de las víctimas, desea un rápido restablecimiento a los heridos, y expresa su sentida solidaridad al Gobierno, al pueblo y a la comunidad cristiana de Jordania", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

​El Gobierno de España expresó además "su firme respaldo" a las autoridades jordanas en su lucha contra la amenaza del terrorismo y reiteró "su repulsa y su combate" contra todo discurso de odio, contrarios a los valores de paz y de humanidad.

El primer ministro jordano, Jafar Hassan, atribuyó el tiroteo contra la iglesia de la localidad de Hamud, en el que al menos siete personas murieron durante una ceremonia fúnebre cristiana, a "perros callejeros de ideologías extremistas" del grupo terrorista Estado Islámico (EI).