Ester Expósito será 'La Regenta' en la adaptación de Netflix de la novela de Clarín

Esta nueva versión contemporánea de la novela de 1884-1885 reinterpreta el clásico de la mano de la directora Mar Coll ('Salve María') y de Expósito como actriz principal.

Expósito toma el papel de Ana Ozores, la Regenta que vive un matrimonio cómodo pero vacío junto a Víctor Quintanar, interpretado por Vito Sanz ('Volveréis'), y que acaba en el centro de dos obsesiones enfrentadas.

Así, Expósito se une a la lista de actrices españolas que han encarnado a la Regenta, junto a Emma Penella en la versión de 1974 dirigida por Gonzalo Suárez y Aitana Sánchez-Gijón en la adaptación televisiva de 1995.

Para esta reinterpretación del clásico, Coll afirmó en un comunicado haberse "apropiado" de lo que en la novela más le ha conmovido, lo que "explora la soledad y el desamor de esta regenta, que anhela incansablemente darle un sentido a su vida".

"La novela de Clarín es tan rica que de ella pueden hacerse decenas de adaptaciones diferentes, como las que preceden a la nuestra o las que le seguirán", destacó la cineasta.

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El reparto lo completan Oriol Pla ('Yo, adicto') como el Magistral Fermín de Pas; Borja Luna ('Las chicas del cable') como Álvaro Mesía; Clara Ingold ('Poquita fe') como Petra; Carlos González ('La bola negra') como Frígilis; Ana Torrent ('Tesis') como doña Paula; Itsaso Arana ('Volveréis') como Visitación y Gonzalo de Castro ('El problema final') como Ripamilán, entre otros.