Expresidentes iberoamericanos premiarán a María Corina Machado en un foro en Miami

Al evento, programado para el 10 de noviembre, en la universidad Miami-Dade College (MDC), está confirmada la asistencia, por ahora, de Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor Bisonó, según una invitación del Grupo IDEA.

Machado, quien prepara su regreso a Venezuela desde Panamá, será premiada con el galardón creado en honor al expresidente chileno Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), quien falleció en un accidente de helicóptero en 2024.

Almagro recibió dicho galardón en 2025.

Todavía no hay una lista de quiénes acudirán al XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, aunque al grupo pertenecen exmandatarios como los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, los colombianos Iván Duque y Álvaro Uribe, y el argentino Mauricio Macri.

El tema central del encuentro será '¿Cómo proteger el bienestar sin sacrificar la libertad en la era digital y de la inteligencia artificial?', según la convocatoria del MDC, universidad pública en el centro de Miami.

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El evento, con tres paneles de discusión entre los exgobernantes, sucederá "en momentos en que la tecnología digital, la inteligencia artificial, la polarización política y las nuevas amenazas a la seguridad transforman la vida pública", de acuerdo con dicho aviso.

"El diálogo analizará cómo las sociedades democráticas pueden proteger el bienestar ciudadano sin dejar de salvaguardar las instituciones constitucionales, los derechos individuales, la libertad de expresión y la confianza pública", señaló.