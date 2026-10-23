Expulsado de España un expreso de Guantánamo tras 11 años en prisión por captar yihadistas

Fuentes de la lucha antiterrorista detallaron a EFE que la expulsión de Ikassrien, conocido como Hassan y considerado "muy peligroso", fue ejecutada el pasado día 6 por agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

El ya expulsado acababa de cumplir la condena de once años y medio de prisión en España por integración en organización terrorista. En 2011, creó y lideró el grupo yihadista autodenominado 'Brigada Al Andalus', que fue desmantelado por la Policía Nacional en 2014.

Su célula se dedicaba a captar, adoctrinar y reclutar a nuevos combatientes para enviarlos a Siria. Los agentes constataron el envío de al menos seis. La sentencia consideró que este grupo constituía "una auténtica plataforma de envío de yihadistas".

Lahecen Ikassrien ejercía de mentor e incluso de amigo de los futuros combatientes hasta el punto de que llegó a acoger a uno en su casa tras una discusión con sus suegros.

La sentencia relata cómo algunos detenidos junto a él tenían planificada su salida de España con dirección a Siria y enmascaraban en su entorno familiar ese viaje por supuestos motivos laborales.

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El expulsado captaba a yihadistas en la mezquita de la M-30, los adoctrinaba en casas y en una tetería de Torrejón de Ardoz (Madrid) y les enseñaba con prácticas a ser muyahidines.

Según la sentencia, de forma paralela, los condenados realizaban una "apología sistemática y continua" del Estado Islámico y de Jabhat Al Nusrah, la rama de Al Qaeda que operaba en Siria y Líbano.

Dentro del grupo, el expulsado ejercía de referente ideológico, a quien el resto de los integrantes mostraban un profundo respeto, principalmente por su reclusión en Guantánamo.

Antes de ser detenido en Madrid fue arrestado en 2001 en Afganistán por autoridades americanas tras unirse a Al Qaeda.

No obstante, su vinculación con España es mucho anterior. Las fuentes consultadas sitúan a Ikassrien a finales de la década de los 80, cuando comenzó a traficar con drogas y fue condenado a seis años de cárcel.

Tras este primer paso por prisión, decidió trasladarse a Afganistán, donde se unió a las filas de Al Qaeda. Estuvo encarcelado en la prisión afgana de Mazar-e-Sarif y posteriormente trasladado a la prisión de la Base militar estadounidense de la bahía de Guantánamo (Cuba), donde cumplió condena hasta 2005.

Ese mismo año fue extraditado a España, donde permaneció en prisión hasta casi finales de 2006, siendo entonces absuelto por los delitos de terrorismo de los que estaba acusado, con la condición de víctima testigo, lo que impidió su expulsión.