Fabricante de chips surcoreana suspende planes para que su filial cotice en Wall Street

Seúl, 23 oct (EFE).- El fabricante de chips surcoreano SK hynix anunció este viernes que ha suspendido los planes para que su filial Solidigm, especializada en memorias NAND y unidades de almacenamiento, cotice en Wall Street, debido a la volatilidad del mercado financiero y la evolución de las acciones del sector.

"Tras evaluar exhaustivamente estas condiciones empresariales, Solidigm ha decidido dejar de estudiar las posibles opciones de financiación previas a una salida a bolsa y de oferta pública inicial (OPI)", señaló SK hynix, el segundo mayor fabricante de semiconductores de Corea del Sur y principal proveedor de Nvidia, en un comunicado.

La decisión llega en medio de la oposición de accionistas y las preocupaciones regulatorias por una posible doble cotización que perjudicaría a los inversores minoritarios, según informó la agencia de noticias Yonhap.

El gobernador del Servicio de Supervisión Financiera surcoreano, Lee Chan-jin, y el presidente de la Comisión de Servicios Financieros, Lee Eog-weon, afirmaron esta semana que la salida a bolsa de Solidigm podría estar sujeta a restricciones sobre doble cotización, que buscan evitar que una empresa matriz y sus filiales coticen por separado y que también aplican a operaciones realizadas en el extranjero.

Un representante de SK hynix, no obstante, aseguró a Yonhap bajo condición de anonimato, que las potenciales restricciones regulatorias no motivaron directamente la decisión.

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La firma señaló en el comunicado que una salida a bolsa de Solidigm, con sede en California y fundada en 2021, habría permitido reforzar su capacidad financiera para acometer nuevas inversiones en instalaciones en EE.UU.

SK Hynix inició en agosto la construcción de una planta de más de 4.000 millones de dólares en Indiana, Estados Unidos, para el empaquetado avanzado de memoria de alto ancho de banda (HBM), un componente clave para los sistemas de inteligencia artificial (IA), en su primera instalación de este tipo en Estados Unidos.

La matriz surcoreana debutó en el Nasdaq en julio pasado, en una operación valorada en 26.500 millones de dólares, la mayor de una empresa extranjera en ese mercado al superar a la china Alibaba, que en 2014 recaudó unos 25.000 millones de dólares.