Fallece Segundo Cardona, el arquitecto que diseñó el Coliseo de Puerto Rico

Nacido en 1950, Cardona fue el tercer presidente de CAAPPR y receptor en 1992 del Premio Henry Klumb, la mayor distinción que otorga esta institución.

"Agradecemos su invaluable legado y sus aportaciones al desarrollo de la arquitectura en Puerto Rico. Su trayectoria y compromiso con la profesión dejan una huella imborrable en nuestra historia", dijo la presidenta de CAAPPR, Olga Angueira.

La presidenta de CAAPPR destacó que su "nombre y legado permanecerán siempre en la memoria de la arquitectura puertorriqueña."

Cardona estudió en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y formó parte de su primera clase graduanda en 1972. Fue profesor de diseño en dicha escuela y principal de Segundo Cardona Arquitectos entre los años 1974-1984.

En 1984 fundó, junto a los arquitectos Luis Sierra y Alberto Ferrer, la firma Sierra Cardona Ferrer (ahora conocida como SCF Arquitectos).

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Su obra ha sido reconocida también por el Instituto Americano de Arquitectos (AIA, por sus siglas en inglés). En el 2006 recibió la distinción de formar parte del 'College of Fellows' del AIA.

Además del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, otros proyectos destacados en los que participó Cardona son el Paseo Puerta de Tierra, el Museo de Arte y Diseño de Miramar y la Biblioteca del Tribunal Supremo de Puerto Rico.