Fiscalía de Portugal abre investigación por actuación policial en acampada por la vivienda

Fiscalía de Portugal abre investigación por actuación policial en acampada por la vivienda

Lisboa, 23 oct (EFE).- La Fiscalía de Portugal abrió una investigación en relación a la actuación policial del pasado 15 de octubre en Oporto, en el norte del país, cuando la Policía desalojó una acampada contra la crisis de la vivienda en una operación que dejó 37 heridos, dos de ellos graves, según los organizadores.