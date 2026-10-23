Fiscalía de Portugal abre investigación por actuación policial en acampada por la vivienda

"En relación con los hechos ocurridos en Oporto, en la madrugada del 15 de octubre, se ha abierto una investigación, que se encuentra en curso y está sujeta al secreto de instrucción", dijo el Ministerio Público portugués en un breve comunicado remitido a EFE.
El desalojo generó un cruce de acusaciones: el Gobierno aseguró que la Policía actuó según la ley, mientras que los manifestantes denunciaron violencia policial.
La protesta por el derecho a la vivienda comenzó en Oporto en la plaza de Joâo I tras una manifestación en la que, según los organizadores, participaron 1.500 personas.
Después de una primera retirada de tiendas por parte de la Policía, los participantes volvieron a instalarlas tras una asamblea, aunque fueron desalojados por las fuerzas de seguridad.
Las protestas se trasladaron a Lisboa, donde se han sucedido las concentraciones y las acampadas, también con polémica por la actuación policial a principios de esta semana.
Para mañana, sábado, están previstas manifestaciones que recorrerán las calles de Lisboa y Oporto y que servirán para medir el termómetro del apoyo social que suscita el movimiento por la vivienda en Portugal.