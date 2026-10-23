Fiscalía paraguaya imputa a extitular de petrolera por unos 900.000 dólares sin justificar

Las operaciones tuvieron lugar entre agosto de 2023 y marzo pasado, lo que coincidió con el segundo periodo de Jara al frente de Petróleos Paraguayos (Petropar), quien ya había presidido la estatal entre 2016 y 2018, dijo la fiscal especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Yeimy Adle a la radio ABC Cardinal.

El Ministerio Público informó que Adle presentó en la noche del jueves una imputación contra Jara y su exesposa Karina Otazú.

La imputación, según el diario ABC Color, fue admitida este viernes por el juez de garantías Omar Legal, que convocó a los acusados a una audiencia para el próximo 6 de noviembre.

En su diálogo con la emisora, la fiscal indicó que Jara declaró como "únicos ingresos" su salario como presidente de Petropar, que ascendía a 44 millones de guaraníes (7.612 dólares) mensuales.

No obstante, en ese mismo período, Jara habría realizado movimientos por unos 5.500 millones de guaraníes (951.550 dólares), de los cuales 5.399 millones de guaraníes no fueron justificados, detalló la funcionaria.

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Adle explicó que se hallaron "muchos depósitos en efectivo" destinados a pagos de tarjetas de crédito, préstamos, cuotas de vehículos, entre otros, que no provenían de sus cuentas bancarias.

Por ejemplo, dijo la fiscal, el exfuncionario gastó en octubre de 2025 unos 570 millones de guaraníes (98.615 dólares).

Además, la Fiscalía acusó a la exesposa de Jara de presuntamente haber recibido, transferido y utilizado fondos vinculados a los recursos investigados.

Jara renunció a la presidencia de la empresa estatal en marzo pasado en medio de cuestionamientos a su gestión y a sus declaraciones juradas de bienes.