Foro Económico Mundial destaca estabilidad de Panamá y atractivos para la inversión

En un diálogo con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y con titulares de diversas carteras en el marco de la Reunión Estratégica País del WEF, que concluyó este jueves, líderes de estas empresas de 17 países exploraron las perspectivas económicas panameñas y su potencial en diversos sectores económicos.

La convocatoria organizada por el Foro Económico Mundial y el Gobierno nacional, giró en torno al papel de Panamá como puerta de entrada estratégica a los mercados globales, con especial atención a las oportunidades de comercio, logística, energía e inversión, según la organización no gubernamental con sede en Suiza que se reúne cada año en la localidad de Davos.

Alois Zwinggi, presidente y ejecutivo del WEF, dijo en una rueda de prensa que entre los resultados o ideas principales que salieron de estas conversaciones está el tema de inversión o los atractivos de Panamá para inversionistas, como un "marco estructural predecible (estable) en un mundo caracterizado por mucha turbulencia".

Esto es un tema "muy importante para inversionistas", apuntó Zwinggi, además de que señaló que "el marco jurídico y las reglas claras resaltaron también" en el mensaje que dieron los representantes del Gobierno, al igual que la "estabilidad política".

El hecho de que la economía (panameña) esté dolarizada también "contribuye mucho a bajar los riesgos financieros. y eso fue muy bien recibido", aseguró el Director Ejecutivo del Foro.

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Mulino, por su parte, destacó durante su participación en el encuentro que el entorno mundial enfrenta profundos desafíos: tensiones geopolíticas crecientes, la urgente necesidad de reconfigurar las cadenas globales de suministro para hacerlas más seguras y acelerar una transición energética justa y sostenible, de acuerdo al comunicado oficial.

Frente a ello, según el mandatario, Panamá se erige en el centro de las Américas como una respuesta "inequívoca" para los líderes corporativos y los Gobiernos del mundo.

"El mandato central de mi Administración es transformar a Panamá en el mayor nodo multienergético, logístico, digital y financiero de toda nuestra región", apuntó Mulino.

Mencionó también el fortalecimiento institucional, la transparencia y la certidumbre jurídica, con "reglas previsibles, instituciones sólidas y apego a los más altos estándares internacionales".

Entre las empresas interesadas en explorar las oportunidades que ofrece Panamá están A.P. Møller-Maersk A/S, AES Corporation, Autoespar S.A. (Perú), United Nations Environment Programme (UNEP), Inter-American Development Bank, EQT Corporation, Exiger LLC, Growth Protocol, Inc., J. Safra Sarasin Asset Management, Marsh, Mastercard International Incorporated, Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., PepsiCo Inc., Port of Antwerp-Bruges, PwC, Royal Vopak, RTC Education Ltd, Stena Line Group, Swiss Reinsurance Company Ltd, Visa Inc., Cornerstone United Holdings Jamaica Ltd, Uber, The Coca-Cola Company, Naturgy y DHL Global Forwarding.

Durante la Reunión Estratégica País, Panamá se sumó a la Alianza Global de Acción sobre el Plástico (GPAP) del Foro Económico Mundial, mediante un memorando de entendimiento suscrito por el titular del Ministerio de Ambiente MiAmbiente), Juan Carlos Navarro, y el presidente del WEF, Alois Zwinggi.

La GPAP es la mayor iniciativa multisectorial para poner fin a la contaminación por plásticos, opera con 25 alianzas nacionales en África, Asia y América Latina.