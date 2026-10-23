Fujimori afirma que su Gobierno contrarrestará el impacto económico de El Niño

Durante una visita a la ciudad sureña de Arequipa, donde inauguró obras de agua potable y alcantarillado, la gobernante destacó una serie de medidas anunciadas este jueves para fortalecer la economía nacional.

"Ayer hemos anunciado una gran medida contracíclica, porque el fenómeno de El Niño y el precio alto de los combustibles van a golpear a nuestro país, pero nosotros vamos a golpear más fuerte", aseguró.

Fujimori anunció el jueves que la meta del déficit fiscal subirá de 1.4 % a 2.4 % del PIB, para implementar, con un incremento de 18.000 millones de soles (5.294 millones de dólares) en el presupuesto de 2027, medidas temporales como la entrega de bonos a familias vulnerables, subsidios para el combustible y la conclusión de obras de infraestructura avanzadas.

Al respecto, el ministro de Economía, Elmer Cuba, sostuvo que se trata de "una política contracíclica, muy específica, muy focalizada y transitoria", con el objetivo de que la economía peruana "crezca más que este año", cuando se proyecta que alcance un 3.4 %.

Fujimori agregó que su país "tiene cifras macroeconómicas sólidas" para "garantizar la tranquilidad de los hogares" y que la intención es ponerse "en una posición muy importante" para frenar "el fuerte desaceleramiento de la economía" nacional.

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"Si bien es cierto que viene un meganiño la respuesta del Estado es más fuerte que eso, es fuerte e histórica", concluyó.

En su mensaje de este viernes, la mandataria reiteró que los desafíos que enfrenta Perú requieren de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, por lo que llamó a las autoridades regionales y locales para "trabajar las cosas de urgencia, de mediano y de largo plazo".

"Esa es la única manera en que vamos a salir adelante", dijo.

La mandataria también reconoció el esfuerzo de las autoridades y dirigentes locales que impulsaron la culminación de las nuevas obras en Arequipa, que beneficiarán a unos 30.000 habitantes de la zona de Cerro Colorado, y agradeció el respaldo del Banco Mundial.

"Agradezco a los dirigentes que nunca se rindieron. Porque son ellos los que, con su perseverancia y tenacidad, han hecho posible este proyecto", concluyó.