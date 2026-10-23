Garton Ash sostiene que una Europa libre exige verdad, confianza y 'tikitaka'

Conocido por haber documentado la transformación de Europa y ser uno de los mejores analistas del desarrollo político en las antiguas repúblicas soviéticas, Garton Ash recibió este viernes en Oviedo (norte de España) de manos de la princesa de Asturias el galardón que se le concedió por ser un "europeo británico y un británico europeo" que ha defendido siempre la unidad del continente.

Durante la ceremonia de entrega celebrada en el Teatro Campoamor en presencia de los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, y la princesa Leonor, el historiador británico incidió en las graves amenazas internas y externas que cercan al continente y advirtió de que los riesgos que amenazan actualmente la existencia de la Europa surgida tras la Segunda Guerra Mundial.

Dirigiéndose a la Princesa Leonor, el pensador británico señaló que la generación nacida en torno a 2005, como ella, llegó al mundo en un momento de "expansión sin precedentes de la libertad, la paz y la integración europea", pero que ahora el proyecto europeo se encuentra en peligro por la acumulación de amenazas internas y externas, y que incluso el propio concepto de posguerra está en cuestión ante una contienda en Ucrania que "ya dura más que la Primera Guerra Mundial".

Para hacer frente a ese desafío, para "defender, reformar y ampliar una Europa libre", Garton Ash situó, en primer lugar, la necesidad de establecer un "compromiso profundo con la búsqueda de la verdad" frente a la "vasta sinfonía de engaños" que promueven redes sociales, la inteligencia artificial, potencias hostiles "y algunas personas en puestos de gran poder".

Por eso, "el papel de las profesiones dedicadas a la búsqueda de la verdad, como la mía, la investigación académica o el periodismo, pero también el derecho, será más importante que nunca", subrayó.

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En segundo lugar, planteó la necesidad de restaurar la confianza en la democracia liberal y en sus instituciones, especialmente entre las generaciones más jóvenes, un objetivo que, a su juicio, requiere de políticas sólidas, de instituciones respetadas y de aportaciones individuales en todos los ámbitos sociales.

Por último, y en presencia de Leo Messi, Premio de los Deportes, el historiador recurrió de forma metafórica al célebre 'tikitaka', que ha hecho famoso el fútbol español, para apelar a la necesidad de combinar el talento individual con un trabajo en equipo preciso, un estilo de juego en el que "todos actúan como uno solo cuando despliegan ese asombroso estilo de juego".

"Ojalá las naciones, estados y regiones de Europa fueran capaces de hacer lo mismo, combinando, como siempre ha hecho Europa en sus mejores momentos, la diversidad y la unidad: seríamos imbatibles".