Mundo
23 de octubre de 2026 - 08:35

Georgia estrecha lazos con países de Asia Central frente las criticas de la UE

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Tiflis, 23 oct (EFE).- La cooperación continua de Georgia con los países de Asia Central es una prioridad para Tiflis que últimamente es criticada por Bruselas por "apartarse de la democracia", declaró este viernes la ministra de Exterior de Georgia, Maka Botchorishvili, tras la reunión con sus homólogos de 5 países centroasiáticos.

Por EFE
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"Nos une una amistad histórica, los intereses económicos y una meta en común — el fortalecimiento de lazos entre Europa y Asia", afirmó.

En ese instante destacó la importancia del desarrollo del Corredor Medio (Ruta de Transporte Internacional Transcaspiana), una vía comercial y logística que conecta China y el sudeste asiático con Europa evitando pasar por Rusia.

La Ministra subrayó el rol de Georgia para los países de Asia Central como ruta de tránsito de sus productos a los mercados europeo y mundial.

"Hemos discutido diferentes ámbitos de cooperación con el enfoque al desarrollo de transporte y logística", comentó Botchorishvili.

En el encuentro participaron los ministros de Exterior de Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.