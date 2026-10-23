Georgia estrecha lazos con países de Asia Central frente las criticas de la UE

"Nos une una amistad histórica, los intereses económicos y una meta en común — el fortalecimiento de lazos entre Europa y Asia", afirmó.

En ese instante destacó la importancia del desarrollo del Corredor Medio (Ruta de Transporte Internacional Transcaspiana), una vía comercial y logística que conecta China y el sudeste asiático con Europa evitando pasar por Rusia.

La Ministra subrayó el rol de Georgia para los países de Asia Central como ruta de tránsito de sus productos a los mercados europeo y mundial.

"Hemos discutido diferentes ámbitos de cooperación con el enfoque al desarrollo de transporte y logística", comentó Botchorishvili.

En el encuentro participaron los ministros de Exterior de Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.