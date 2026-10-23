Gobierno jordano atribuye el tiroteo en iglesia a "perros callejeros" de Estado Islámico

"Este acto vergonzoso y despreciable, perpetrado por los perros callejeros de ideologías extremistas, los perros del Estado Islámico, no será tolerado", dijo el jefe del Ejecutivo durante una visita a la provincia occidental de Al Karak, donde se produjo el atentado, según imágenes difundidas por la cadena Al Mamlaka.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la acción.

Durante un encuentro con líderes religiosos locales, Hassan afirmó que el atentado de este viernes confirma "la insistencia" del rey jordano, Abdalá II, de luchar contra el terrorismo, una "guerra principal que no se debe abandonar".

Anteriormente, el primer ministro afirmó en un comunicado que el monarca ordenó a todas las agencias de seguridad del reino "que trabajen y utilicen todos los recursos para llevar a los criminales ante la justicia y asegurar que reciben el castigo que merecen", al tiempo que insistió en que los asaltantes "no quedarán impunes".

Asimismo, afirmó que este atentado contra la comunidad cristiana "es el resultado de la ideología terrorista takfirí", como se denomina a los musulmanes radicales que acusan a otros de apostasía, y del "extremismo ciego".

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El ministro de Salud jordano, Ibrahim al Badour, dijo en una rueda de prensa desde la provincia afectada que el número de muertos es de siete hasta el momento, mientras que elevó a 40 el número de hospitalizados, dos de los cuales "están en estado crítico".

El Gobierno jordano ha decretado luto nacional en todo el país durante tres días a partir de este viernes, cuando unos individuos armados dispararon indiscriminadamente contra un grupo de cristianos durante el funeral que se estaba llevando a cabo en la iglesia de Hamud.

Según testigos citados por Al Mamlaka, al menos dos hombres salieron de un vehículo armados y comenzaron a disparar durante cinco minutos seguidos a los congregados en la iglesia, en cuyas inmediaciones se encontraban entre 150 y 200 personas, mientras que otros medios árabes apuntaron que los atacantes entraron hasta el patio del templo.

Las autoridades del país todavía no han logrado capturar a los supuestos terroristas.

El monarca Abdalá II también se presentó a Al Karak para visitar a los supervivientes del ataque, que calificó de "terrorista", mientras que apeló a la unidad de los jordanos y prometió golpear "con puño de hierro a quienes se atrevan a amenazar" la monarquía hachemita, dijo en su cuenta de X.

Estos sucesos no son habituales en Jordania, que cuenta con una población de alrededor de 11,5 millones de personas, la gran mayoría musulmanes, mientras que aproximadamente el 3 % son cristianos.

Sin embargo, se han producido algunos incidentes relacionados con tiroteos en los últimos años, mientras que las fuerzas de seguridad realizan a menudo operaciones contra el contrabando de drogas y de armas procedentes de países vecinos.