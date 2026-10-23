Gobierno militar de Birmania dice que permitió llamada a Suu Kyi por razones humanitarias

El diario oficialista 'The Global New Light of Myanmar' difundió una nota de prensa en la que el régimen birmano, presidido por el general golpista Min Aung Hlaing, se refirió a la conversación, la primera por teléfono que mantiene la exconsejera de Estado con su hijo desde la asonada que acabó con un gobierno democrático y agudizó el conflicto armado en el país.

"Esta comunicación se facilitó por razones humanitarias, de conformidad con las normas y procedimientos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y como una medida especial adoptada en virtud de las facultades conferidas al presidente birmano", dice el escrito.

Según se explica en el texto, la llamada duró unos 20 minutos, sin especificar el lugar en el que se encuentra Suu Kyi, detenida en un lugar desconocido y aislada de su entorno desde la asonada, condenada a al menos 18 años de cárcel por cargos presentados por el Ejército como fraude electoral, que ella niega.

El pasado 30 de abril, el Gobierno birmano anunció que había trasladado a la política desde la prisión de Naipyidó a una "residencia designada", sin especificar el lugar, para seguir cumpliendo su condena.

Kim Aris explicó el jueves a EFE que atendió la llamada desde la Embajada de Birmania en Londres, e indicó asimismo que el departamento de Exteriores británico "ayudó a facilitar" la comunicación.

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En un comunicado, Aris dijo que escuchar la voz de su madre después de más de cinco años "significa más de lo que se puede expresar en palabras", sin dejar de recordar que la política permanece "detenida injustificadamente", y que debería ser liberada de inmediato.

En su escrito, también pidió que se regularice la comunicación su madre y que tenga acceso a atención médica independiente.

Además, insistió en que este primer contacto "no debe confundirse con la libertad" y "no puede devolverle los años que le han arrebatado ni los derechos que aún se le niegan" a la exconsejera de Estado.

Asimismo, la portavoz del Gobierno militar birmano, Khaing Khaing Soe, publicó en Facebook dos imágenes atribuidas al momento de la llamada, tres días después de difundir otras fotografías en las que Suu Kyi aparece conversando con funcionarios del ministerio de Interior, sin que se haya podido verificar la autenticidad de estas imágenes.

La llamada tiene lugar en medio de una ofensiva diplomática del Gobierno militar para recuperar legitimidad internacional tras unas elecciones sin oposición real que nombraron a Min Aung Hlaing presidente este año.

En este sentido, Aris dijo que su madre "jamás debe ser mantenida como rehén ni utilizada como moneda de cambio para obtener reconocimiento diplomático, el levantamiento de sanciones o ventajas políticas".