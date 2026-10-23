Gobierno palestino tacha de "crimen inaceptable" el tiroteo en una iglesia de Jordania

Al Sheij reiteró su rechazo, según informó la agencia de noticias palestina Wafa, a "toda forma de terrorismo y violencia contra personas inocentes y lugares de culto" y comunicó sus condolencias a las familias de las víctimas.

El vicepresidente palestino también expresó sus condolencias al rey de Jordania, Abdalá II, quien calificó el tiroteo en la iglesia, en la aldea de Hamud, de "acto terrorista", así como al pueblo jordano.

Y subrayó que "la solidaridad entre musulmanes y cristianos, junto con la adhesión a los valores de la convivencia, es un pilar fundamental" para hacer frente a la "ideología extremista y al terrorismo", pues, según dijo, atacar lugares de culto y civiles inocentes es un crimen "condenable e inaceptable".

Al Sheij manifestó también su confianza en Jordania y en sus instituciones para que persigan a los responsables del crimen y los lleven ante la justicia.

El movimiento islamista palestino Hamás también condenó "enérgicamente" el tiroteo, reafirmó su solidaridad con Jordania, "tanto con sus dirigentes como con su pueblo" y expresó su pésame a las familias de las víctimas mediante un mensaje publicado en sus canales.

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Por su parte, el ministro de Interior jordano, Mazen al Faraya, atribuyó el "ataque terrorista" contra esta iglesia a "un grupo de extremistas" a los que no identificó, en una rueda de prensa que ofreció en Karak.

Según la cadena de televisión jordana Al Mamlaka, unos hombres armados empezaron a disparar durante una procesión fúnebre y según testigos citados por la cadena, dos de ellos salieron de un vehículo armados y comenzaron a disparar a los congregados durante cinco minutos seguidos.