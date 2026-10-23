Gobierno tibetano en el exilio dice que las muertes del seísmo superan las cifras de China

"El terremoto ha causado grandes daños a las viviendas y a la infraestructura, pero los informes de fuentes locales sugieren que la cifra real podría ser considerablemente mayor", afirmo el Kashag (gabinete) en un comunicado.

Según los informes preliminares de fuentes locales que maneja la Administración Central Tibetana (ACT), al menos 20 personas han perdido la vida debido a la grave destrucción registrada en las localidades de Zasip, Marru y Gangchen, en el condado de Drachen.

Esta cifra contradice el balance oficial emitido por las autoridades chinas, que contabilizan 16 muertos y 76 heridos. Además de cuestionar este recuento, el Kashag (gabinete) de la ACT denunció hoy en un comunicado que Pekín "está restringiendo el acceso de los voluntarios tibetanos para brindar asistencia humanitaria".

Ante esta situación y la "gran incertidumbre" sobre la verdadera magnitud del desastre, el Gobierno tibetano en el exilio exigió a China la implementación de seis medidas urgentes.

Entre ellas, la ACT exige garantizar la transparencia y la libre comunicación publicando información precisa sobre las víctimas y permitiendo que los afectados se comuniquen con el exterior y respetar las tradiciones funerarias tibetanas.

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También exige el acceso humanitario independiente para evaluar los daños y permitir la asistencia comunitaria sin restricciones.

El presidente del Gobierno tibetano en el exilio, Penpa Tsering, expresó su profundo dolor por las víctimas y pidió transparencia durante un acto oficial en la mañana de este viernes, seguido de un servicio de oración en el Templo Tsuglagkhang.

El terremoto se produjo el jueves a las 22:33 hora local (14:33 GMT), cuando la mayoría de habitantes de esta región del Himalaya estaba en sus casas. Además, se trata de una época en la que las familias nómadas regresan a sus asentamientos tradicionales al acercarse el invierno.

Por su parte, las autoridades chinas continúan las operaciones de rescate en la zona, donde han elevado la cifra de heridos a 65 y evacuado a cerca de 12.500 personas.

Pekín ha movilizado millones de yuanes y centenares de equipos hacia la meseta tibetana para atender la emergencia, dificultada por las bajas temperaturas y centenares de réplicas sísmicas.