Gobierno Trump demanda a Alaska para frenar certificación electoral si pierde su senador

La querella presentada el jueves por el Departamento de Justicia alega que la presencia de un segundo candidato independiente llamado Daniel Sullivan en la boleta electoral podría confundir a los votantes, y solicita a un tribunal que, llegado el caso, retrase la certificación de los comicios si el senador Sullivan resulta derrotado el próximo 3 de noviembre.

"Daniel J. Sullivan decidió postularse para senador en 2026 como republicano con la intención de engañar a los partidarios del senador Sullivan para que votaran por él", indica la demanda, que alimenta la teoría de Trump de que los demócratas animaron al homónimo candidato a presentarse como táctica para restar votos al republicano.

La querella asegura que el único propósito de la candidatura del independiente Sullivan es beneficiar la campaña de la excongresista demócrata Mary Peltola, que tiene la posibilidad de arrebatarle el puesto al senador, según las encuestas, en una de las contiendas más importantes para determinar si los republicanos perderán el control de la Cámara Alta.

Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado de quinto grado que se define a sí mismo como un republicano pragmático, despertó el rechazo del Partido Republicano desde que se lanzó en las primarias, donde quedó en cuarto lugar, lo que le permitió aparecer en la boleta electoral.

El senador Sullivan y Trump lo han calificado de candidato "falso", tras asegurar que es un infiltrado de la oposición para confundir a los votantes. La campaña de Peltola ha negado cualquier vínculo con el profesor de primaria.

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"Dada la probabilidad sustancial de que la inclusión de Daniel J. Sullivan confunda o induzca a error a los votantes que desean emitir su voto a favor del senador Sullivan —distorsionando así la voluntad de los electores de Alaska—, existe una probabilidad considerable de que la certificación de la elección refleje un proceso electoral carente de integridad", señaló el Departamento de Justicia en su escrito.

La querella ha pedido al tribunal que, de perder su puesto el senador Sullivan, se retrase la certificación del ganador hasta que una investigación determine si los votos emitidos a favor de Daniel J. Sullivan "tenían como objetivo" apoyar al actual legislador.

La denuncia señala como demandados a la directora de elecciones de Alaska, Carol Beecher, a las juntas electorales estatales y a la Junta Estatal de Revisión del Recuento de Votos.