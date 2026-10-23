Guatemala incorpora cuatro nuevas aeronaves para combatir incendios y otras emergencias

Las autoridades incorporaron un avión de transporte táctico y tres aeronaves cisterna especializadas en la descarga de agua, durante un acto en las instalaciones de la FAG, situadas en el sur de la capital guatemalteca, contiguas al Aeropuerto Internacional La Aurora.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, explicó durante el acto que la compra se gestionó tras la crisis ambiental sufrida a inicios de su mandato en 2024 y destacó que las aeronaves llegan en un momento "muy oportuno" ante la amenaza de una nueva sequía por El Niño.

"En febrero de 2024 teníamos poco más de un mes de haber tomado posesión y hubo una emergencia preocupante: un incendio en el volcán de Agua de gran magnitud (...). Esa temporada puso frente a nosotros la cruda realidad de las carencias y limitaciones del Estado", declaró el gobernante.

La inversión de la flotilla ascendió a unos 230 millones de quetzales (unos 30 millones de dólares) y se realizó mediante el programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Al respecto, el encargado de Negocios de la embajada estadounidense en Guatemala, Jorgan Andrews, enfatizó que "'America First' no significa América sola, significa alianzas fuertes y efectivas como la que tenemos con Guatemala".

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Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, subrayó la importancia de contar con un escuadrón especializado y capacitado para reaccionar ante la sequía.

El funcionario explicó que el proyecto no solo incluye los aviones, sino el entrenamiento de pilotos y técnicos para garantizar un sistema sostenible que resguarde la flora y fauna del país.

"Por primera vez contaremos con un sistema de aeronaves dedicadas al combate de incendios (...). Con estos aviones recuperamos capacidades para resguardar nuestras reservas naturales, como la Reserva de la Biosfera Maya", apuntó Saenz.

Arévalo de León destacó que esta compra se enmarca en la modernización de las Fuerzas Armadas tras el levantamiento del embargo militar impuesto por Washington en 1977 por violaciones a los derechos humanos y retirado formalmente en marzo de 2026, lo que puso fin a 47 años de restricciones armadas.

"El narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales amenazan la tranquilidad de nuestras comunidades (...). Fortalecer a la Fuerza Aérea Guatemalteca contribuye directamente a ese esfuerzo", concluyó el mandatario.