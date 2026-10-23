Hungría recuerda su revolución antisoviética de 1956 con un alegato a favor de Europa

"Hungría no debe oscilar entre Occidente y Oriente", dijo Magyar ante miles de personas reunidas en la plaza Kossuth, delante del edificio del Parlamento, al recordar a los húngaros que en 1956 se levantaron contra el sistema soviético impuesto por Moscú.

El primer ministro conservador, en el poder desde mayo, lanzó también un mensaje al anterior jefe de Gobierno, el ultranacionalista Viktor Orbán, que fue durante años el líder comunitario más aliado de Rusia.

En alusión a sus políticas prorrusas, Magyar afirmó que "el que después de 1956 disculpa a un agresor no entiende nada del mensaje de la revolución, esté en Budapest o en una terraza de París". Orbán fue fotografiado hoy en París, mientras que su partido, el Fidesz, organizó una marcha con motivo del aniversario.

El 23 de octubre de 1956, miles de húngaros se levantaron contra el régimen comunista estalinista y declararon la independencia del país, así como el inicio de un proceso democrático, pero la revolución fue duramente aplastada por Moscú en pocos días.

En los combates murieron miles de personas y, tras el fracaso de la revolución, unas 400 personas fueron ejecutadas por el nuevo régimen comunista instalado por Moscú y 20.000 fueron encarceladas, mientras que unas 200.000 se vieron obligadas a exiliarse.

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Decenas de invitados extranjeros participaron hoy en el acto conmemorativo, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de Moldavia, Maia Sandu.

En su discurso, Von der Leyen recordó a las víctimas de la lucha contra el poder soviético y agregó que hace 70 años "los jóvenes húngaros se unieron y cambiaron el rumbo de la historia".

"Hace seis meses, los húngaros votaron por un nuevo capítulo", señaló Von der Leyen en alusión a las elecciones del pasado abril, y afirmó que, como en 1956, esta vez, tras los comicios, la gente celebró "el renacimiento de la democracia".

"Este país envió, una vez más, al mundo un mensaje de esperanza. Dejó claro que el retroceso democrático es reversible", dijo la presidenta de la Comisión en alusión a la deriva antidemocrática de los 16 años de Gobierno de Orbán (2010-2026).

Costa, por su parte, hizo un llamamiento a que "1956 debe ser una inspiración para la Unión Europea y para Hungría a la hora de defender la democracia".

Durante la jornada de hoy, miles de húngaros y turistas participaron en decenas de actos relacionados con la revolución.

En la plaza Kossuth, junto a camiones, tranvías y otros vehículos de la época, varias instalaciones evocaron escenas de la revolución, con personas que repartían pan, diarios y hojas informativas improvisadas y ayudaban a los necesitados.