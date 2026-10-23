Identifican a un ciudadano alemán detenido en Rusia al que Moscú acusa de ser "mercenario"

Según informó en una adelanto editorial la publicación editada en Hamburgo, en el norte alemán, el detenido en Rusia es un voluntario, algo que confirmó a Der Spiegel el comandante de la Legión Georgiana de Ucrania, Mamuka Mamulashvili.

"Fue mi soldado", reconoció Mamulashvili a Der Spiegel, que vio de manos del militar al servicio de Ucrania una fotografía del pasaporte de "Michael F.", que luchó por el país invadido por Rusia entre 2017 y 2018.

A la "Legión Georgiana" de Ucrania, una de las más grandes unidades con combatientes extranjeros en el ejército ucraniano, se la considera en Rusia desde junio de 2024 como una "organización terrorista".

"Según Mamulashvili, F. habría sido el primer alemán de su unidad de voluntarios" y "habría combatido junto a sus tropas durante aproximadamente un año" con la infantería en la región oriental ucraniana de Lugansk, según Der Spiegel.

De acuerdo con Mamulashvili, el alemán tuvo que recibir entrenamiento para integrar la Legión Georgiana, algo que contradice las informaciones que el detenido dio a las autoridades rusas, a las que indicó tras su arresto que fue soldado del Ejército alemán entre 1996 y 2008, y que fue desplegado en Somalia y Afganistán además de haber sido "mercenario" en Siria.

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Según Der Spiegel, que cita fuentes de las fuerzas de seguridad, el detenido en Rusia no tuvo contacto con el Ejército tras doce meses de servicio militar en 1996.

La revista indicó que este alemán, del que se desconoce cómo fue detenido por Rusia y que viajó por segunda vez a Ucrania en otoño de 2025, se enfrenta a una pena de prisión de entre siete y quince años.