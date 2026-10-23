Instalada audiencia de cargos en caso que involucra a excandidata presidencial de Ecuador

A las 23:51 del jueves (04:51 de este viernes), el Ministerio Público informó sobre la instalación de la audiencia, procedimiento inicial por el cual el juez convoca a las partes, en el llamado caso Laberinto, que estaba prevista inicialmente para unas dos horas antes.

La Fiscalía indaga un presunto "lavado de activos para financiar el proceso electoral 2023-Lista 5, con recursos ilícitos de la comercialización ilegal de hidrocarburos", indicó en sus redes sociales en referencia a la lista de la Revolución Ciudadana (RC), liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien vive asilado en Bélgica desde que dejó el poder y sobre quien pesa una condena por corrupción.

González, que fue detenida el jueves en su domicilio de Canuto, localidad rural de la costera provincia de Manabí, ya estaba investigada junto a la RC, por haber supuestamente recibido dinero en efectivo traído de Venezuela para la campaña electoral de 2023.

Ese caso se bautizó como 'Caja Chica' y ahora se le ha abierto uno nuevo llamado 'Laberinto', más ligado a la supuesta financiación de la campaña con dinero vinculado a una empresa ligada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien está detenido en la cárcel del Encuentro, la de mayor seguridad del país.

Alvarez tiene dos sentencias de primera instancia. Una de tres años, por no tener en su tobillo un dispositivo de vigilancia electrónica que se le había ordenado llevar relacionado con la presunta distribución y comercialización ilegal de combustibles, un caso vinculado a su negocio familiar de estaciones de servicio, y otra de seis años y nueve meses por el mismo caso.

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Alvarez, que según su abogado Ramiro García, se mantiene como alcalde debido a que no tiene una sentencia en firme y porque el Concejo Municipal lo ratificó por mayoría, es investigado por presunto lavado de activos en una segunda causa vinculada a sus empresas de venta de combustibles.

La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, ha exigido la inmediata liberación de González, quien -según el correísmo- es víctima de una persecución política a cinco semanas de las elecciones locales en Ecuador.

Tras conocerse la noticia de la detención, la directora de la División de las Américas del Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés), Juanita Goebertus, expresó su "preocupación" por el arresto de González, producido "en medio de un proceso electoral marcado por el cambio de fecha de los comicios y la cancelación y suspensión de partidos políticos".

"Las autoridades deben darle todas las garantías de defensa y debido proceso", señaló Goebertus en un mensaje publicado en la red social X.