Inteligencia de EE.UU.: Irán intensificó planes para atacar a funcionarios estadounidenses

El documento, adelantado por el medio Axios y cuya autenticidad fue después corroborada a EFE por un funcionario estadounidense, tiene en copia al director de la CIA, John Ratcliffe.

"A través de diversos canales, hemos recibido información de inteligencia que indica que Irán ha intensificado sustancialmente sus esfuerzos para atacar a personal estadounidense. Los planes letales de Irán contra ciudadanos estadounidenses han alcanzado una fase avanzada tanto en Oriente Medio como en otros países", señaló la misiva.

Clayton explicó que ha constatado que existen individuos sin autorización para recibir determinados datos de inteligencia y análisis "sobre intentos iraníes de atacar a funcionarios del gobierno estadounidense" en distintas regiones y que se ha facilitado dicho material a personal del equipo de Rubio debidamente autorizado y que se le detallará la información al secretario de Estado cuando él "lo desee".

"Haremos todo lo posible por reducir la confidencialidad de la mayor parte de la información de inteligencia para que pueda compartirla con el personal del Departamento de Estado a su discreción", concluye el memorando.

La guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, está a punto de cumplir ocho meses. Según medios estadounidenses, ambos aliados han elaborado planes para una posible nueva ofensiva contra la república islámica tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre, aunque su ejecución seguiría pendiente de una decisión del presidente estadounidense, Donald Trump.