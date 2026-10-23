Jordania atribuye ataque en iglesia a "grupo de extremistas" y eleva cifra de muertos a 7

"Nos enfrentamos a un ataque terrorista perpetrado por un grupo de extremistas que cometieron un acto atroz", dijo Al Faraya en una rueda de prensa desde la provincia de Al Karak, donde se produjo el ataque, al confirmar que las fuerzas de seguridad "trabajan sin descanso para detener" a los atacantes, que se dieron a la fuga.

Por su parte, el director de la Seguridad General jordana, Obaidulá al Maayta, elevó a siete el número de muertos (las autoridades informaron anteriormente sobre seis fallecidos) y a 34 la cifra de heridos, de los cuales 27 todavía reciben atención médica en los centros médicos de esta zona del oeste de Jordania.

En la misma comparecencia, en la que condenaron esta acción "sin precedentes" contra la comunidad cristiana, Al Maayta indicó que el ataque tuvo lugar a las 14:10 hora local (11:10 GMT), cuando las autoridades recibieron una alerta sobre un tiroteo en la aldea de Hamud.

No ofreció más detalles sobre el ataque ni sobre los asaltantes, al afirmar que "es prematuro hablar de los nombres de los sospechosos", al tiempo que aseguró que su departamento continúa recabando información para identificar a los individuos y llevarlos ante la justicia.

El rey jordano, Abdalá II, llegó a Al Karak tras calificar de "acto terrorista" el tiroteo perpetrado durante el funeral que se estaba llevando a cabo en la iglesia de Hamud, mientras que apeló a la unidad de los jordanos y prometió golpear "con puño de hierro a quienes se atrevan a amenazar" la monarquía hachemita, dijo en su cuenta de la red social X.

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Según testigos citados por la cadena de televisión Al Mamlaka, al menos dos hombres salieron de un vehículo armados y comenzaron a disparar durante cinco minutos seguidos a los congregados en la iglesia, en cuyas inmediaciones se encontraban entre 150 y 200 personas.

Estos sucesos no son habituales en Jordania, que cuenta con una población de alrededor de 11,5 millones de personas, la gran mayoría musulmanes, mientras que aproximadamente el 3 % son cristianos.

Sin embargo, se han producido algunos incidentes relacionados con tiroteos en los últimos años, mientras que las fuerzas de seguridad realizan a menudo operaciones contra el contrabando de drogas y de armas procedentes de países vecinos.